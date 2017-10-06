Смартум 02/10 - 08/10:

Фотофакт: на Советской возле остановки «Университет» собрался «паровозик» из пяти легковушек

  • 06 октября 2017, 10:07
  • 3454
  • 4



Сегодня около девяти часов утра на Советской возле остановки «Университет» по направлению к центру города произошла авария с участием пяти легковых автомобилей.

Как сообщает БелТА со ссылкой на УГАИ, предположительно причиной аварии стало несоблюдение дистанции и то, что водители не учли погодные условия. В ДТП никто не пострадал. 








Фото — Дмитрий Емельяненко, Юрий Климович


gomel.today

Места: Гомель (20453)

Метки: Авто (4474), Происшествия (10928)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


KSK 06/10 - 08/10:

Самое читаемое