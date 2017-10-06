Погода в Гомеле на выходные: пасмурно и прохладно

Октябрь не радует солнечными днями.

В эту субботу в Гомеле температура воздуха будет колебаться от +6°С до +12°С. ПНебо будет затянуто облаками, но возможны и прояснения.

В воскресенье вечером ожидаются небольшие дожди. Тепература воздуха будет колебаться от +3°С утром до +12°С днем .Сохранится пасмурная погода.