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Погода в Гомеле на выходные: пасмурно и прохладно

  • 06 октября 2017, 09:39
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Октябрь не радует солнечными днями.

В эту субботу в Гомеле температура воздуха будет колебаться от +6°С до +12°С. ПНебо будет затянуто облаками, но возможны и прояснения.

В воскресенье вечером ожидаются небольшие дожди. Тепература воздуха будет колебаться от +3°С утром до +12°С днем .Сохранится пасмурная погода.


gomel.today

Места: Гомель (20453)

Метки: Погода (1684)

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