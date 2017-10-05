Отель горит, взрослые смеются, дети плавают. Гомельчанин снял на видео пожар в пятизвездочном отеле в Турции
- 05 октября 2017, 17:43
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Места: Гомель (20448), Алания (1)
Метки: Происшествия (10924), Общество (27608)
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