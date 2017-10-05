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Отель горит, взрослые смеются, дети плавают. Гомельчанин снял на видео пожар в пятизвездочном отеле в Турции

  • 05 октября 2017, 17:43
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На Youtube появилось видео с пожаром в 5-звездочном отеле Haydarpasha Palace Hotel в Алании. Белорусов и россиян огонь не испугал: люди продолжали плескаться в бассейне, смеяться и фотографироваться на фоне дыма.

На этом пляже оказался и гомельчанин Вадим, который рассказал порталу Оnliner.by подробности происшествия. Пожар случился в баре рядом с морем. «Приехали пожарные машины и две скорые. Как я понял, есть пострадавшие из числа персонала», — сообщил мужчина.



Однако не может не удивлять равнодушие соотечественников: ни пожар, ни персонал на носилках, которому оказывали помощь медработники, были не в состоянии испортить им настроение.


gomel.today

Места: Гомель (20448), Алания (1)

Метки: Происшествия (10924), Общество (27608)

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