Гражданская жена мозырянина, ранившего двух сотрудников ОМОНа, заявляет об угрозах мужчине в СИЗО со стороны милиции

Жительница Мозыря Алена Страха, которая является гражданской женой арестованного в апреле 2017 года Андрея Рабешко, заявила журналистам об угрозах, которые поступают ее гражданскому мужу со стороны милиции. На данный момент Рабешко находится в гомельском СИЗО.

Мужчина обвиняется в том, что 30 апреля в Мозыре ранил ножом двух сотрудников ОМОНа при попытке его задержания. Андрею Рабешко предъявили обвинение в покушении на убийство, а следствие идет уже пять месяцев, пишет БелаПАН.

Алена Страха напоминает, что задержание производилось сотрудниками ОМОНа в частном домовладении в Мозыре, где она живет с гражданским мужем. После инцидента было заявлено, что Рабешко подозревался в краже сварочного аппарата. Также МВД сообщало, что житель райцентра является криминальным авторитетом и планировал стать «смотрящим» в Мозыре.

«На данный момент, насколько я знаю, обвинения в краже сварочного аппарата с него сняты. Его оговорили. Тогда вопрос: какие вообще были основания у ОМОНа врываться к нам в дом в четыре утра?» — задается вопросом жительница Мозыря.

Она продемонстрировала письмо, которое получила от гражданского мужа из СИЗО. Обвиняемый пишет, что ему угрожают длительным сроком заключения — до двадцати лет — или «расстрелом при попытке к бегству» сотрудники ГУБОП. По словам Страхи, также гражданский муж пишет, что ему предлагают подумать о том, что на свободе у него остались родные и близкие.

«Это все делается для того, чтобы он дал нужные им показания. Такие, что якобы он целенаправленно шел убивать сотрудников ОМОНа, что его предупреждали, что это милиция, хотя это не так! Его выманили в четыре утра из дома под предлогом, что кто-то зацепил его автомобиль. Мол, хозяин, выйди, поговорить надо. Они были в гражданском и не говорили, что это милиция или ОМОН. Он же не дурак бросаться с ножом на милицию», — заявила жительница Мозыря.

«Сейчас, как оказалось, вообще сварочный аппарат не при чем. Выходит, у милиции не было оснований врываться к нам в дом. И у него должна быть статья за превышение необходимой самообороны, а не покушение на убийство», — считает Алена Страха.

30-летнего мозырянина Андрея Рабешко сотрудники органов правопорядка в публикациях называют «опасным типом», подтверждая данную характеристику словами о том, что он грабил банки в Германии, участвовал в криминальном автобизнесе.

В родном Мозыре, по информации МВД, мужчина занимался мошенничеством, кражами и вымогательством. Имел статус «положенца», что давало ему право решать спорные вопросы между представителями криминалитета.

МВД утверждало в своих публикациях, что Андрей Рабешко понял, что мужчины в его дворе — это милиция, и намеренно нанес удары ножом.

Его сожительница помнит события по-другому. «Андрей открыл дверь и увидел двух мужчин в гражданской одежде у нас во дворе. Он пошел к ним, а я с крыльца увидела, что из-за угла дома выбегают люди в масках. Я закричала, муж обернулся и увидел силуэты людей. Что он мог подумать в этот момент? Они же не представлялись и были в гражданском, и обманули, что зацепили автомобиль. Началась драка, он схватил нож...» — вспоминает жительница Мозыря.

По словам Алены Страхи, так как она не является по закону близким родственником обвиняемого, то не может обращаться в его интересах с жалобами в различные инстанции. «А жалобы Андрея, я уверена, никто из СИЗО не выпустит. Нам остается только ждать суда и справедливого разбирательства», — подытожила жительница Мозыря.