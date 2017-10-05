Рецидивист-алиментщик предложил возлюбленной «проверить» ее авто и попался пьяным за рулем, теперь машину могут конфисковать

33-летний гомельчанин искал спутницу жизни в соцсетях. Выбор пал на даму, которая была старше его на 10 лет. Перспективная, приятная и обеспеченная владельца собственного бизнеса доверилась обаятельному ухажеру.

Встречались пару месяцев, полностью вошел в доверие, казалось, что все хорошо.

Как-то раз кавалер сказал, что авто возлюбленной не мешало бы проверить: что-то не так с подвеской. Автовладелица поверила в мужскую заботу и отдала ключи от иномарки. Все-таки это мужская обязанность.

Так, под предлогом ремонта он укатил на машине по своим делам.

В следующий раз свою машину женщина увидела только на штраф-стоянке. Тогда же была предупреждена, что, возможно, может лишиться ее навсегда.

Оказалось, что поклонника, пока он якобы гонял машину на автосервис, дважды останавливали инспекторы ГАИ. В одну из этих остановок был на подпитии. Проверили автобиографию прошлых лет: задержание за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, лишение права управление ТС на пять лет.

На уровне предварительного следствия открылись и другие тайные стороны его жизни. Трижды был судим и хронически уклонялся от уплаты алиментов. Беззаботный отец в поисках приключений и бегах от алиментарных обязанностей налаживал свою жизнь. Неофициально работал и скрывал доход, чтобы не уплачивать алименты на троих детей. Это ему удавалось с 2014 года.

...Все, что было до нее, мягко говоря, ошарашило женщину. К тому же машину же, на которой задержан пьяный водитель во второй раз за год, по решению суда могут конфисковать. Она не верила ни своим глазам, ни своим ушам. Такого поворота она не ожидала.

Как рассказал старший следователь Гомельского городского отдела СК Республики Беларусь Михаил Майорчик, действия гомельчанина квалифицированы по ч. 2 ст. 3171, ст. 417 и 174.

Примерно через месяц после череды этих событий у следователей появилась информация о том, что этот казанова мог обаять и обокрасть и еще одну гомельчанку. Сведения проверяются.