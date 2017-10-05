В области отравились грибами четыре ребенка, в том числе девочка, которая съела засоленную свинушку

Нынешней осенью в лесах Гомельщины настоящий грибной бум. Однако собранный урожай не всегда идет на пользу любителям тихой охоты.

С начала года зафиксировано 14 случаев отравлений грибами, в которых пострадали 17 человек, сообщили в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. По словам пациентов, употребляли свинушки (поддубники), сыроежки, зонтики, волнушки, грузди, лисички и даже боровики. Среди обратившихся за медицинской помощью семь пенсионеров и четыре ребенка.

— Родителям стоит помнить, что детям до семилетнего возраста категорически нельзя давать грибы, — отметила заведующая отделением гигиены питания Светлана Колеснева. — Незрелый организм и желудочно-кишечный тракт не способны переварить такую тяжелую пищу как грибы — какие бы то ни было. Известны случаи, когда мамы кормили «деликатесами» двухлетних малышей. Стоит внимательно следить за маленькими детьми во время прогулки. Они могут сорвать и скушать найденный в траве гриб.

Специалист вспоминает один из недавних случаев. В больницу с признаками отравления попала девятилетняя девочка. Как выяснилось, попробовала сырую свинушку, которая засаливалась несколько дней. По словам врача-гигиениста, поддубники или как называют в народе свинушки, считаются несъедобными. А для детского организма — ядовиты.

Попасть на больничную койку можно даже после употребления вполне съедобных, правильно приготовленных грибов, даже боровиков. Так, сытный ужин из лестных даров закончился сильнейшим отравлением для главы семейства. По словам пострадавшего, супруга нажарила большую сковородку. Сама съела немного, а мужчина подчистил все остальное. С таким количеством трудноусвояемого белка не смог справиться взрослый организм.

Врач-гигиенист советует

1. Не поддавайтесь ажиотажу, берите только хорошо известные вам грибы.

2. Не собирайте грибы, которые растут вдоль дорог, в городской черте, старые, поскольку они способны накапливать вредные вещества из окружающей среды.

— Недавно позвонил один гомельчанин и сообщил, что срезал в сосоннике в парке «Фестивальный» грибы белого цвета, — рассказала Светлана Колеснева. — Мужчина на полном серьезе спросил, можно ли их есть?

3. Не храните грибы в свежем виде более суток.

4. Соблюдайте правила кулинарной обработки. Предварительно очистите грибы, рассортируйте, промойте, доведите до кипения, несколько раз слейте воду. Варить лесные деликатесы нужно не менее одного часа, а затем только жарить. При засолке груздей, зеленок соблюдайте время выдержки, пять дней — не достаточно.

5. Самолечение при отравлении грибами не допустимо. При появлении тошноты, рвоты, боли в животе, расстройства желудка срочно обращайтесь за медпомощью.