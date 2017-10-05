Вынесен приговор мужчине, стрелявшему из охотничьего ружья в мать и брата

Напомним, трагедия произошла в деревне Гутище Рогачевского района 11 февраля этого года.

После семейного застолья родственники поссорились. Мать и младший брат вышли на крыльцо. Тогда старший сын схватил охотничье ружье, выбежал на улицу и выстрелил. Пуля попала матери в живот. К счастью, брат не пострадал.

Осознав последствия, мужчина решил покончить жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову.

Однако с огнестрельным ранением уха, щеки и шеи его доставили в районную больницу, где его и задержали правоохранители.

Рассмотрев материалы уголовного дела, областной суд признал обвиняемого виновным в покушении на убийство, причинении тяжкого телесного повреждения, опасного для жизни.

Мужчине назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии в условиях усиленного режима.

К нему также применены принудительные меры безопасности и лечения от хронического алкоголизма по месту отбывания наказания.

Приговор в законную силу не вступил, опротестован и обжалован в апелляционном порядке, сообщили в пресс-службе Гомельского областного суда.