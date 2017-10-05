77-летний водитель совершил наезд на двух 16-летних пешеходов и скрылся

Вчера примерно в 19.25 неустановленный водитель, двигавшийся по ул. Советская агрогородка Еремино в направлении г.п.Костюковка, в районе дома № 232а совершил наезд на двух 16-летних девочек. Пешеходы переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками и дорожной разметкой. После этого автомобиль с места происшествия скрылся.

В 19.40 был введен план «Перехват». В 20.45 сотрудниками БДПС ГАИ УВД Гомельского облисполкома на автодороге «Гомель-Аэропорт» в районе поворота на д.Лопатино был задержан причастный к происшествию автомобиль «ВАЗ 21074» под управлением 77-летнего водителя.

В результате ДТП одна из девочек получила телесные повреждения и была госпитализирована в УЗ «ГОКБ г.Гомеля».