В ближайшие дни включать отопление в гомельских квартирах не собираются

Об этом начальник оперативно-диспетчерской службы Гомельского городского ЖКХ Андрей Маркевич сообщил газете «Гомельская правда».

Для включения отопления необходимо, чтобы среднесуточная температура воздуха не превышала +8°С на протяжении пяти дней. Однако вчера, 4 сентября, небольшое потепление сыграло злую шутку: среднесуточная температура превысила допустимую планку и составила +9.2°С.

Прогнозы синоптиков тоже не свидетельствуют в пользу горячих батарей в квартирах. До конца этой недели дневная температура будет колебаться в районе +10°С, по ночам — лишь на один градус ниже. На следующей неделе резкого похолодания тоже не предвидится. Поэтому гомельчанам остается только одевать носки потеплее, кутаться в плед и согреваться горячим чаем.

Напомним, что в школах, садах и медучреждениях отопление включили 3 октября.