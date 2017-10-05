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Через «Новую Гуту» в Украину пытался выехать мужчина, представившийся «жителем Киева и гражданином Грузии» без паспорта

  • 05 октября 2017, 10:17
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Днем оформление на выезд проходил мужчина, который представился жителем Киева и гражданином Грузии.

Он следовал через границу без удостоверяющих личность документов. Пояснил, что паспорт украли на территории России, сообщили в Госпогранкомитете.

При утере или краже паспорта за рубежом необходимо получить свидетельство на возвращение. Следует обратиться в полицию или посольство (консульское учреждение, диппредставительство) страны своего гражданства с заявлением.

За нарушение пограничного режима и правил пребывания на белорусской территории гражданин без паспорта задержан до установления личности.


Василий Дубик, Гомельская правда

Места: Новая Гута (102)

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