«Попала в областной роддом из-за небольших проблем с сердцем. Но досталось и сердцу, и ребёнку, и мне». Жительница райцентра стала бесплодной после пребывания в роддоме

Ольга (имя изменено, полные данные есть в редакции) в январе 2017 года родила в Гомельском областном роддоме дочь. «Да, это был мой первый ребёнок. Первый. И единственный», — грустно замечает молодая мама.

Она живёт в небольшом райцентре Гомельской области, и чтобы не стать предметом общественного обсуждения и досужих домыслов, просит не публиковать свой город и фамилию. В специализированное учреждение «родовспоможения» обычно попадают на несколько дней, максимум — на неделю, по истечению которой счастливых матерей с розовыми или голубыми свёртками встречают в фойе родственники. Ольга попала в Областной роддом 9 января. И выписалась «из всего этого ужаса», после нескольких операций, которые повлекли потерю здоровья, только 13 февраля. О своей истории она решилась рассказать после публикации на «Сильных новостях» историй об умерших в в этом же роддоме новорождённых мальчиках, и о молодой женщине, которая после пребывания там впала в кому.

Свою историю молодая мать рассказала не только нам, но и описала в заявлении в прокуратуру. Она хочет, чтобы правоохранительные органы разобрались: кто виноват в том, что молодая, практически здоровая женщина стала бесплодной? И это — после пребывания в больничных стенах роддома.

«Когда я после очередной операции лежала в областной больнице, там как раз находилась и Олеся, которая впала в кому. Мне соседки по палате говорили, что мне ещё повезло, что я более-менее здоровая осталась», — вспоминает Ольга, и возобновляет в памяти все события начала 2017 года.

В пору беременности женщина стояла на учёте, выполняла все рекомендации врачей, вовремя сдавала анализы и УЗИ. Перед родами районные врачи решили отправить Ольгу в Гомель.

«У меня были незначительные проблемы с сердцем. В районе решили, что это показание для отправки на роды в Гомель. В областном роддоме удивились — мол, чего меня сюда направили, я же здорова, у меня всё хорошо, могла бы и в райцентре родить. Но мы слушались же врачей. Там, в областном роддоме, моё сердце так нагрузили, что я не знаю, как оно выдержало этот ужас. Настрадались и я, и ребёнок», — вздыхает молодая мать.

Она поступила в роддом 9 января. Срок родов в женской консультации ставили на 10 января. 12 января в областном роддоме стали вызывать роды — через три дня после поступления. И вызывали роды два дня.

«То одним способом, то другим. Двое суток мы с ребёнком так намучились! Малышка начала задыхаться уже...Вставляли катетер, одну часть которого не смогли достать... Это были очень тяжёлые сутки для нас. Но худшее было впереди. 14 января врачами было принято решение делать кесарево сечение. Опуская всякие физиологические подробности, лишь скажу, что после реанимации и перевода в послеродовое отделение заведующая забила тревогу, что у меня держится высокая температура. В итоге — новая операция, 19 января, по итогам которой я больше никогда не смогу иметь детей. Потом — реанимация. Потом — кровотечение, язва открылась, вероятно, на нервной почве, новая операция, реанимация, и так до 13 февраля. Когда я выписалась из этого ужаса, то не обращалась ни в какие органы, никуда не писала, потому что рада была, что наконец-то увидела свою малышку, что с ней всё хорошо», — рассказала жительница райцентра.

Врачи убеждали её, что спасли ей жизнь, провели операцию. «Но кто меня довёл до этой операции? Кто меня искалечил? Вот это мне непонятно! Может, хоть прокуратура разберётся. Я хочу только одного — объективного разбирательства. Не дай Бог, чтобы другие матери переживали весь этот ужас», — поделилась Ольга.

Она обращает внимание, что от врачей поступала противоречивая информация. Врачи детского отделения написали в документах после выписки ребёнка одно, в роддоме же твердили другое. Это касается цвета околоплодных вод при родах, состояния плаценты, пуповины...

«Я не врач, но почему не совпадает информация — о том, как прошли роды, какие были воды, плацента... Почему мне делали УЗИ и не видели, что что-то не в порядке? Не предупредили о последствиях? Почему дошло до операций, и такого итога, что я больше не смогу иметь детей?», — на эти вопросы молодая мать будет ждать ответ из правоохранительных органов.