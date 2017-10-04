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В Гомеле из-за ремонта закрыли движение по улице Волотовской

  • 04 октября 2017, 18:34
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По 22 ноября будет закрыто движение транспорта по улице Волотовской на участке между улицами Советская и Сожская в связи с проведением текущего ремонта.

Об этом сообщили «Гомельскай праўдзе» в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома. Госавтоинспекция просит водителей заранее выбирать маршрут движения.


Василий Дубик, Гомельская правда

Места: Гомель (20437)

Метки: Авто (4468)

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