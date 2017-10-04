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Лишенный прав житель Гомельского района по вине товарища остался без машины

  • 04 октября 2017, 18:06
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В августе 2017 года сотрудники ГАИ остановили для проверки автомобиль Volkswagen. Выяснилось, что 21-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Иномарка принадлежала не ему, а его пассажиру-ровеснику.

Как рассказал старший следователь Гомельского городского отдела СК Дмитрий Павлюченко, владельца автомобиля, проживающего в агрогородке Новая Гута, в июле этого года лишили водительского удостоверения за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Парню пришлось пересесть на пассажирское сидение. Управление машиной он доверил своему другу, не убедившись в трезвости и наличии документов.

В отношении владельца иномарки возбуждено уголовное дело. За передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения, ему грозит до двух лет лишения свободы. Машина подлежит конфискации.

Пьяный товарищ отделался административным протоколом.


Кристина Ворона, Гомельская правда

Места: Гомель (20437)

Метки: Авто (4468)

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