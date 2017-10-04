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Администрация Центрального района ОТМЕНИЛА презентацию проекта вырубки и застройки сквера возле «Туриста»

  • 04 октября 2017, 14:18
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Такое сообщение появилось на официальном сайте учреждения.

Еще сегодня в первой половине дня актуальной была информация, что сегодня в 18.00 в актовом зале СШ № 26 состоится презентация архитектурно-планировочной концепции объекта строительства: «Многоквартирный жилой дом в районе гостиницы "Турист" по улице Советской в городе Гомеле».

Однако буквально несколько минут назад на сайте администрации появилось сообщение об отмене намеченного мероприятия.

Напомним, некоторое время назад власти Гомеля анонсировали строительство жилого дома на участке сквера возле гостиницы «Турист», на пересечении улиц Советской и Кожара. Планы вызвали бурю негодования у местных жителей и общественности Гомеля. Подключились общественные организации и СМИ.

Вчера президент Александр Лукашенко, на совещании в Минске резко раскритиковал рвение местных властей белорусских городов в уничтожении зеленых насаждений и уплотнительной застройки. Гомель оказался одним из городов в фокусе внимания.

«Средства массовой информации, как бы они вами ни были прикормлены, все чаще говорят о скандалах, начиная от Гомеля и заканчивая Минском, с населением по поводу сноса деревьев. Вы начинаете там пилить, сносить непонятно что, распахивать. Вместо того чтобы парк где-то заложить или в порядок привести, вы начинаете штамповать жилье. Места нет, где жилье строить? Обязательно надо конфликт породить с населением?» — отметил президент.

«Вы сами переселитесь в этот дом и живите там, а рядом постройте высотку в 12 этажей, чтобы ваш дом оказался во дворе этой высотки. Обязательно надо конфликт какой-то устроить», — резко отреагировал Александр Лукашенко.


gomel.today

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