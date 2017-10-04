Администрация Центрального района ОТМЕНИЛА презентацию проекта вырубки и застройки сквера возле «Туриста»
- 04 октября 2017, 14:18
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Места: Гомель (20434)
Метки: Общество (27595), Гражданское общество (1776)
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