ГДФ и ТБМ выступили за открытие белорусскоязычного детского сада

В начале сентября в рамках инициативы «Городские собрания ГДФ» состоялась дискуссия «Система образования и белорусский язык». Участники обсудили сложности создания белорусскоязычных групп в учреждениях образования и решили отправить обращение в Гомельский горисполком об открытии белорусскоязычного детского сада.

Черновик обращения был опубликован в репортаже gomel.today, читали могли ознакомиться с документом и направить предложения по его содержанию.

Как сообщили в учреждении «Центр регионального развития «ГДФ», существенных замечаний по обращению не поступило: «Гомельчане задавали уточняющие вопросы, предлагали свою помощь в сборе подписей под коллективным обращением и проведении общественной кампании».





Такое же обращение было отправлено и Гомельский городской организаций ТБМ. Как отметила ее председатель Алеся Авласевич: «Мы стасуемся з бацькамі, якія хочуць, каб дзеці навучаліся па-беларуску, праводзім тлумачальную работу, пішам звароты і ходзім на прыёмы ў гарвыканкам. Але нам кажуць, што ўселяк падтрымліваюць, але дапамагчы нічым не могуць».

В предыдущем году ТБМ проводило исследование, почему в детских садах не учат на белорусском. Главными проблемами стали отсутствие воспитателей, помещений, литературы и родительского запроса. Авласевич считает, что родительского интерес остается невидимым из-за отсутствия возможности его фиксировать. Коллективное обращение по созданию отдельной очереди для желающих обучаться на белорусском не увенчалась успехом: власти прислали «отписку».

Обращение, которые сегодня отправили ГДФ и ТБМ показывает, что проблема до сих пор актуальна и требует принятия решения со стороны властей. Родители, общественные организации и другие заинтересованные также планируют проведение общественной кампании за открытие белорусскоязычного детского сада.

По мнению молодых родителей, организаторов курсов «Мова нанова» Юлии Сивец и Николая Бенько, такой сад решит проблему как для родителей, так и для властей: «Мы зараз збіраем групу для дзяцей трох гадоў, але што рабіць на наступны год? Зноў змагаца? Для таго, каб кожны год гарадскія ўлады не стваралі сабе дадатковую працу, яны могуць вырашыць гэтую праблему вельмі проста — адкрыць, паспрыяць адкрыццю беларускамоўнага садка».