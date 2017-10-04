Начальник попался на камеру скорости в Гомельской области и «повесил» нарушение на своего водителя. Возбуждено дело

В отношении 39-летнего управляющего сельхозфилиала в Любанском районе возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 427 УК Беларуси (Служебный подлог). Ему грозит до 2 лет лишения свободы за внесение ложных сведений в официальный документ.

— Весной руководитель хозяйства на служебном автомобиле ездил к родственникам в Гомельскую область. Там он нарушил ПДД, попав на камеру фотофиксации. В адрес филиала пришел запрос на оплату штрафа, что грозило руководителю дисциплинарным и, возможно, материальным взысканием. Поэтому злоумышленник решил избежать ответственности и вписал в запрос на оплату штрафа данные своего водителя. Позже последний признался, что попросту не осмелился перечить начальнику, — рассказали в Любанском РОВД.

Об инциденте узнали сотрудники БЭП, проводившие оперативно-профилактические мероприятия в сельскохозяйственных организациях района. В итоге по результатам проверки в отношении управляющего возбудили уголовное дело.

— Во время следствия также будет дана правовая оценка использованию служебного автотранспорта в личных целях. Возможно, незаконные действия подозреваемого будут переквалифицированы на более тяжкое преступление, — сообщили в УВД Миноблисполкома.

К слову, проверка выявила и другие недостатки в работе управляющего, что стало поводом для его увольнения. По информации милиции, в районе не один подобный факт, по которому пока проводится разбирательство. И, возможно, в скором времени следует ожидать появление других уголовных дел в отношении работников предприятий, организаций и хозяйств района.