Без окон, без дверей и без денег: гомельчанин больше двух лет пытается вернуть 5 тыс. долларов за некачественные окна, а ему угрожают штрафом

В 2015 году семья гомельчан мечтала переселиться в новый коттедж. Оставалось установить окна и двери, и можно было упаковывать вещи для переезда. Прошло два года, но планы супругов так и не осуществились.

Владимир Васильев, директор частной фирмы, пересмотрев множество вариантов, остановил свой выбор на фирме ООО «Арт-билдинг». Общая стоимость дверей и окон из ПВХ-профиля составила около 10 тысяч долларов, 6.5 тысяч из которых нужно было внести сразу же в качестве предоплаты. Установка окон заняла около пяти месяцев.

Первыми неладное почуяли строители: несмотря на высокую цену, качество продукции вызывало большие сомнения. Руководство пыталось исправить ошибки, «замаскировать» недостатки, но желаемый эстетический вид так и не был достигнут.





За помощью мужчина обратился в Гомельскую областную инспекцию государственного надзора. Там нарушения нашли, но фирма-установщик требования заказчика не удовлетворила.

Следующий шаг — иск в суд о защите прав потребителей: Владимир просил расторгнуть договор и вернуть предоплату. В ходе расследования было подтверждено наличие недостатков, как в дверях и окнах, так и в выполненных работах. Суд принял сторону истца и обязал компанию не только вернуть сумму предоплаты, но и выплатить пеню и моральный ущерб.

В июле этого года супругов ждало разочарование: после обжалования сумма компенсации за моральный ущерб была уменьшена вдвое, а выплату пени областной суд и вовсе отменил.

Разочарование Владимира объяснимо: все денежные операции осуществлялись в белорусских рублях, поэтому по курсу 2017 года уплаченные 6,5 тысяч долларов превратились в 5 тысяч. Итог — потерянные два года и 1.5 тысячи долларов. Но и это еще не все: фирма так и не вернула назначенную судом сумму и требует доступ для демонтажа изделий. А гомельчанину может грозить штраф — за то, что он этот самый доступ отказывается предоставлять ненадежной фирме-установщику.

При этом фирма-исполнитель категорически не согласна с обвинениями. Владелец фирмы рассказал «Комсомольской правде», что, когда в доме штукатурился фасад и делались откосы, были поцарапаны окна. Он считает это «потребительским экстремизмом»: клиент не хочет оплачивать всю сумму и желает получить изделия за чужой счет. Он также сообщил, что сумма, назначенная судом, обязательно будет возвращена, но только после демонтажа окон. А так как Владимир отказывается пускать работников в дом, то возбуждено исполнительное производство в отношении мужчины, с целью заставить его наконец-таки открыть двери своего коттеджа.