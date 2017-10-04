Стены трещат, потолок провисает. Квартира гомельчанки разрушается после перепланировки у соседей

Отваливающиеся вместе со штукатуркой обои, щели с палец и провисшая бетонная плита прямо над головой: квартира гомельчанки Людмилы Рехтовой уже год трещит по швам. Независимые экспертизы показали — стены и потолок находятся в предаварийном состоянии и предоставляют реальную угрозу для проживающих в квартире людей.

— Все началось летом прошлого года, когда соседи сверху затеяли ремонт. Теперь у них там красота, а у меня вот это, — проводит экскурсию по своей «однушке» Людмила.

Однажды посреди ночи она услышала треск. Как выяснилось — трещали стены. От плит отходила штукатурка, а обои расползались на глазах. После той ночи треск появлялся регулярно. Иногда его заглушал звук перфоратора из квартиры сверху.

Людмила до последнего терпела, но когда над головой угрожающе провисла бетонная потолочная плита, забила тревогу. Сначала пыталась поговорить с соседями, те, по словам женщины, на контакт не шли. С просьбой помочь разобраться в конфликте Людмила обратилась в КЖРЭУП «Центральное».





— Специалист и заместитель начальника пришли, осмотрели квартиру и сказали, что ничего страшного нет. Позже прислали письменный ответ, что «при визуальном осмотре комиссией дефектов плит перекрытий, недопустимых деформаций, сколов, трещин не выявлено», — цитирует коммунальников Людмила. О трещинах в стенах представители комиссии в своем ответе умолчали, а провисшую плиту списали на брак при строительстве. Это при том, что дом был сдан 38 лет назад, и все эти годы никаких серьезных проблем с перекрытиями в квартирах жильцов пятиэтажки не случалось.





Правда, коммунальники пообещали провести обследование квартиры выше. Через месяц Людмила получила еще одно письмо: мол, да, там выполнена перепланировка — но законно. Женщина с этим категорически не согласна:

— Соседи-то получили разрешение на перепланировку, но по факту у них реконструкция, — чтобы не быть голословной, женщина демонстрирует чудом добытый план квартиры сверху. — Мне доподлинно известно, что они полностью переоборудовали свою квартиру: увеличили площадь санузла за счет коридора, сделали дверной проем из кухни на лоджию, установили на лоджии перегородку, сделали новый проем между кухней и жилой комнатой, изменили конструкцию пола и надстроили тяжелую перегородку, как раз в этом месте, где у меня провисла плита, которая в итоге и не выдержала всей этой нагрузки.





Чтобы доказать свои предположения Людмила обратилась за независимой экспертизой к специалистам Белорусского государственного университета транспорта. Результаты кардинально отличались от выводов коммунальников: состояние перекрытия, по заключению специалистов БелГУТа, признано неудовлетворительным. Также по мнению экспертов, конструкции необходим капитальный ремонт с усилением, а то и вовсе замена. Кроме этого, установлено, что «потолочное перекрытие продолжает подвергаться дальнейшему деформативному разрушению».





Получить комментарий соседей сверху не удалось. В отремонтированной квартире они не проживают.

Людмила пошла еще к одним независимым экспертам — и в их заключении также сказано, что стены и перекрытия в квартире Людмилы находятся в предаварийном состоянии и предоставляют угрозу жизнедеятельности людей. «Эксплуатация должна быть прекращена до проведения мероприятий по снижению нагрузки на вышележащее перекрытие и проведению мероприятий по усилению и ремонту», — рекомендовано в выводах независимой экспертизы.

— Преекрытие будет и дальше деформироваться — до тех пор, пока не уберут нагрузку сверху, — уверен кандидат технических наук, специалист по обследованию зданий и сооружений, директор ООО «МОКС» Юрий Громыко.





Людмила говорит, что коммунальники в течение года не раз бывали в ее квартире, но дефектный акт так ни разу и не составили. Причем их специалисты обращают внимание лишь на потолочную плиту, а наличие трещин в стенах упорно не замечают.

— Заказанная КЖРЭУП экспертиза очень избирательно осмотрела и зафиксировала только прогибы плит перекрытия и только в жилой комнате, не принимая почему-то во внимание трещины в стенах, которые теперь у меня по всей квартире, — рассказывает женщина.

В беседе с TUT.BY начальник КЖРЭУП «Центральное» Вадим Башилов сообщил, что с ситуацией в квартире гомельской пятиэтажки знаком, но комментировать ее пока не готов. Организация заказала очередную экспертизу. Ждут ее результатов. Когда они будут готовы — неизвестно. Между тем на днях в стене квартиры Людмилы образовалась новая трещина.



