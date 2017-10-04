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Видеофакт: в Грабовке столкнулись автомобиль и микроавтобус

  • 04 октября 2017, 11:23
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По словам владельца «Опеля Астра», машину он купил за день до аварии.

ДТП произошло в деревне Грабовка Гомельского района 2 сентября. Владелец «Опеля» при выезде со второстепенной дороги не пропустил микроавтобус «Форд Транзит».

По предварительной информации пострадавших нет.


gomel.today

Места: Грабовка (4), Гомель (20434)

Метки: Происшествие (187), Авто (4464)

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