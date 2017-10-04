За прошедшие сутки на Гомельщине две женщины лишились жизни из-за ДТП

На Гомельщине скончались две женщины-пешехода: одну сбил рейсовый автобус, вторая попала под колеса Renault.

Как мы сообщали ранее, 28 сентября 41-летняя мозырянка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель «Газели» пропустил женщину, а вот рейсовый автобус увидел пешехода только в последний момент и не смог предотвратить наезд. После аварии женщина была госпитализирована в реанимацию, однако старания медиков не увенчались успехом — 3 октября женщина умерла в больнице.

Второе смертельное ДТП случилось в Гомельском районе недалеко от агрогородка Песочная Буда. Вчера вечером, примерно в 19.00, 37-летний водитель Renault наехал на местную жительницу. 34-летняя женщина погибла.