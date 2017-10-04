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За прошедшие сутки на Гомельщине две женщины лишились жизни из-за ДТП

  • 04 октября 2017, 11:12
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На Гомельщине скончались две женщины-пешехода: одну сбил рейсовый автобус, вторая попала под колеса Renault.

Как мы сообщали ранее, 28 сентября 41-летняя мозырянка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель «Газели» пропустил женщину, а вот рейсовый автобус увидел пешехода только в последний момент и не смог предотвратить наезд. После аварии женщина была госпитализирована в реанимацию, однако старания медиков не увенчались успехом — 3 октября женщина умерла в больнице.

Второе смертельное ДТП случилось в Гомельском районе недалеко от агрогородка Песочная Буда. Вчера вечером, примерно в 19.00, 37-летний водитель Renault наехал на местную жительницу. 34-летняя женщина погибла.


gomel.today

Места: Мозырь (1775)

Метки: Авто (4464), Область (4574), Происшествия (10913)

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