Эксперимент: в Гомеле тестируют оборудование для автоматического учета показаний счетчиков ЖКХ

В ЖКХ внедряют цифровые технологии. Снимать показания с домашних счётчиков газа, воды и электричества в Гомеле теперь доверят автоматике.

Следить за цифрами жильцам одного из экспериментальных домов в регионе больше не нужно. Всё за них сделает роботизированная система. В 72 квартирах установили специальные модули, которые фиксируют информацию о потреблённых объёмах и через систему GPS данные отправляют прямо в расчётные центры. Всё в режиме онлайн.

Валентин Редюк, заместитель генерального директора Гомельского городского ЖКХ: «Это повышение качества услуг. Жителю, который оплачивает услуги в "Беларусбанке", на почте, дома, используя интернет-банкинг, не надо больше снимать показания, у него они автоматически снимаются 31-го числа».

Оборудование, уверены специалисты, будет востребовано, потому что не может ни ошибиться, ни забыть, ни занизить данные. Оно исключает все человеческие факторы. Если эксперимент окажется успешным, то электронную систему начнут внедрять во всём жилом фонде.