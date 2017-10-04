Сегодня состоится презентация проекта вырубки и застройки сквера возле гостиницы «Турист»

Мероприятие организуется администрацией Центрального района Гомеля в рамках общественного обсуждения.

Сообщение с анонсом презентации размещено на официальном сайте районной администрации. Представители властей расскажут об архитектурно-планировочной концепции объекта строительства: «Многоквартирный жилой дом в районе гостиницы "Турист" по улице Советской в городе Гомеле».

Презентация строительного проекта, в рамках которого предполагается частичная вырубка одной из последних в центральной части Гомеля зеленых зон и последующее строительство на месте вырубленных деревьев жилого дома, начнется в 18.00 в актовом зале СШ № 26 (ул. Советская, 128А).