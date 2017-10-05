Интернет-провайдер «Гарант» трансформируется в velcom | гарант с приятными бонусами для всех действующих абонентов

C хорошо узнаваемым в Гомельской области брендом «Гарант» в октябре произойдут изменения. Трансформация названия отражает интеграционные процессы, которые осуществляются в ОАО «Гомельский техноторговый центр «Гарант» после приобретения контрольного пакета акций Унитарным предприятием «Велком» в августе текущего года.
Двойное название бренда символизирует единые цели развития двух
компаний, суть которых — предоставление клиентам полного комплекса
телекоммуникационных услуг единым оператором. Объединение услуг связи —
как мобильной, так и фиксированной — представляется максимально
комфортным и выгодным для абонентов. Так, благодаря velcom | гарант
такие перспективы открываются и для жителей Гомельской области.
А первые приятные бонусы от сложившегося тандема ожидают всех
действующих абонентов интернет-провайдера уже в октябре. Компания velcom
подарит 5 миллионов минут внутри сети и 5 миллионов мегабайт мобильного
трафика клиентам «Гаранта», которые одновременно являются и клиентами
мобильного оператора. Стартовавшая акция получила название «Добро
пожаловать в velcom!», тем самым подчеркнув глубоко дружественную ее
суть: всех «гарантовцев» рады видеть в семье velcom!
Для того, чтобы получить приветственный бонус интернет-абонентам
«Гаранта» необходимо c 1 по 31 октября оставить заявку на участие в
акции в личном кабинете пользователя на сайте garant-tv.by.
В начале ноября по завершении акции миллионы минут и мегабайт будут
поровну разделены между всеми абонентами, принявшими участие в акции. А
воспользоваться подарками клиенты «Гаранта» смогут в течение следующих
90 дней после их начисления.
«Это лишь первый шаг навстречу абонентам „Гаранта“, за которым
непременно последуют и другие, — отметили в компании velcom. — В
дальнейшем всех наших клиентов ожидают не только приятные сюрпризы и
подарки, но и новые технологические возможности и более качественный
сервис, ориентированный на европейские стандарты».
Компания velcom рада приветствовать действующих и новых абонентов «Гаранта» в своей дружной семье!
Самое обсуждаемое
В Гомеле милиция на 5 машинах и с автоматами устроила засаду на пешеходов — нарушителей ПДД, на некоторых надевали наручники (фотофакт)
«Когда получила аванс, подумала: лучше бы стала маникюрщицей, чем доктором». Гомельчанка — о первой зарплате и распределении
Лукашенко про уплотнение и вырубку деревьев: Вы что, меня специально перед населением подставить хотите?
«Люди без денег. У всех одна проблема — "на что купить?"» О чем молчат гомельские ипэшники
Администрация Центрального района ОТМЕНИЛА презентацию проекта вырубки и застройки сквера возле «Туриста»
Более тысячи гомельчан подписались за сохранение сквера у гостиницы «Турист»
В Гомеле могут ввести единую школьную форму?