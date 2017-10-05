Интернет-провайдер «Гарант» трансформируется в velcom | гарант с приятными бонусами для всех действующих абонентов

C хорошо узнаваемым в Гомельской области брендом «Гарант» в октябре произойдут изменения. Трансформация названия отражает интеграционные процессы, которые осуществляются в ОАО «Гомельский техноторговый центр «Гарант» после приобретения контрольного пакета акций Унитарным предприятием «Велком» в августе текущего года.

Двойное название бренда символизирует единые цели развития двух компаний, суть которых — предоставление клиентам полного комплекса телекоммуникационных услуг единым оператором. Объединение услуг связи — как мобильной, так и фиксированной — представляется максимально комфортным и выгодным для абонентов. Так, благодаря velcom | гарант такие перспективы открываются и для жителей Гомельской области.

А первые приятные бонусы от сложившегося тандема ожидают всех действующих абонентов интернет-провайдера уже в октябре. Компания velcom подарит 5 миллионов минут внутри сети и 5 миллионов мегабайт мобильного трафика клиентам «Гаранта», которые одновременно являются и клиентами мобильного оператора. Стартовавшая акция получила название «Добро пожаловать в velcom!», тем самым подчеркнув глубоко дружественную ее суть: всех «гарантовцев» рады видеть в семье velcom! Для того, чтобы получить приветственный бонус интернет-абонентам «Гаранта» необходимо c 1 по 31 октября оставить заявку на участие в акции в личном кабинете пользователя на сайте garant-tv.by.

В начале ноября по завершении акции миллионы минут и мегабайт будут поровну разделены между всеми абонентами, принявшими участие в акции. А воспользоваться подарками клиенты «Гаранта» смогут в течение следующих 90 дней после их начисления.

«Это лишь первый шаг навстречу абонентам „Гаранта“, за которым непременно последуют и другие, — отметили в компании velcom. — В дальнейшем всех наших клиентов ожидают не только приятные сюрпризы и подарки, но и новые технологические возможности и более качественный сервис, ориентированный на европейские стандарты».

Компания velcom рада приветствовать действующих и новых абонентов «Гаранта» в своей дружной семье!