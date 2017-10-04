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Гомельские рынки пришли в Instagram

  • 04 октября 2017, 09:35
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Две недели назад гомельские рынки вышли из «тени»: предприятие «Кирмаш» завело аккаунт в Instagram. Теперь продавцы могут сообщать об ассортименте, скидках и акциях с помощью фотографий.


«Кирмаш» объединяет пять рынков Гомеля. Продавцы пока присматриваются, учатся делать хорошие снимки и «продавать» свой товар. Так, например, одни заманивают покупателей афоризмами, другие призывают ставить лайки, а кто-то предлагает делиться рецептами в комментариях. И, конечно, практически везде указаны цены: за килограмм баклажанов просят 1.8 р., тыкву оценивают в 50 коп. за килограмм, а стакан клюквы продают за 3.5 рубля.



На данный момент подписались 105 человек, но число потенциальных покупателей с каждым днем растет.

Первые шаги в Instagram сделала столичная «Комаровка». В феврале прошлого года самый популярный в Беларуси рынок завел себе аккаунт. Сегодня, спустя год и 8 месяцев, число подписчиков перевалило за 25 тысяч.


gomel.today

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