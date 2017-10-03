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Охотник из Гомеля хранил дома боеприпасы как память о воинской службе, ему грозит статья

  • 03 октября 2017, 18:57
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Внушительный арсенал боеприпасов хранил у себя дома житель Новобелицы: 528 патронов и 86 гильз калибра 5,6 мм, 2 магазина, один из которых снаряжен, и 2 патрона неустановленного калибра.

Участковый зашел к 64-летнему охотнику не случайно: в ходе специального комплексного мероприятия «Арсенал» была поставлена цель — проверить правильность хранения оружия. Хозяин показал документы, открыл сейф, но милиционера насторожили коробочки с партонами не предназначенными для указанного оружия.

По словам охотника, он хранил боеприпасы как память о воинской службе в Германии.


Старший инспектор ООПП Новобелицкого ОВД Гомеля майор милиции Сергей Жуков рассказал, что разрешение на хранение оружия была выдано мужчине еще в 1994 году, в своей жизни пенсионер нарушал разве что правила дорожного движения. Однако за хранение боеприпасов в отношении охотника может быть возбуждено уголовное дело.

Данная статья уголовного кодекса предусматривает до 7 лет лишения свободы.

По данному факту проводится проверка. Боеприпасы будут отправлены на экспертизу.


gomel.today

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