Гомельчане предпочитают шотландцев: как прошла международная выставка кошек

Большие, маленькие, пушистые и короткошёрстные, мраморные, черепахового окраса и шоколадные — на любой вкус и цвет можно было найти себе пушистых товарищей на прошедшей в выходные международной выставке «Золотая Кошка Гомеля».









Одно из самых посещаемых и многочисленных по участникам кошачье событие собрало под крышей ДК железнодорожников более 130 участников из Беларуси, России и стран Прибалтики. Выставка для любителей мурлык проводилась в третий раз республиканским филинологическим объединением «Мистер Кот» под эгидой Всемирной федерации кошей (WCF).









Породный состав нынешней выставки особо не отличался от предыдущих. Среди представленных 25 видов по-прежнему преобладали полюбившиеся белорусам «тяжеловесы» мейн-куны, разновидности кошек шотландских пород, не выходящие из моды бенгальские и изящные «голые» сфинксы. Из редких можно было увидеть эксклюзивную бурманскую породу, тайскую, девон-рекса и русскую голубую.









Впервые на выставке была представлена редчайшая в мире порода египетского мау, лишь недавно появившаяся в Беларуси. Гомельчане смогли познакомиться с потомком древнеегипетских животных, наделённым от природы отличительным окрасом и стрелками «Клеопатры». «Настоящая египетская мау обязательно должна иметь узор в виде буквы "М" над глазами и "W" на уровне ушей — так называемый знак скарабея. Коты этой породы теплолюбивые, разговорчивые и очень активные, не терпят одиночества, и их, наверное, единственный недостаток — это непомерный аппетит», — рассказала о своём питомце по кличке Хансу минчанка Вера Соловьёва.

Гости выставки могли увидеть настоящие ринги котов, оценить шуточные конкурсы среди пушистых участников и их владельцев, а также побывать на кошачьем конкурсе красоты. Большинство зрительских симпатий и титулы «Мистер кот» и «Миссис кошка» гомельчане отдали мейн-куну из Минска и короткошерстной шотландской гомельчанке.

Претендентов на звание лучшей кошки выставки оценивали эксперты Всемирной федерации кошек по всем породам из России и Беларуси. Этот титул увезла домой шотландская короткошерстная представительница из Литвы.

Главным и ожидаемым событием выставки среди владельцев породистых котов стал региональный финал конкурса «Золотая Кошка Гомеля-2017». На это звание претендовали восемь животных. Лучшей кошкой города над Сожем и области стал длинношерстный шотландский питомец гомельчанки Натальи Смирновой. Вместе с почётным титулом победителю досталась золотая подвеска в виде кошки, а также билет в супер-финал, который пройдёт в октябре в Минске. По результатам национального отбора победитель представит нашу страну на мировой арене. «Золотая Кошка Мира» впервые переедет из Москвы в белорусскую столицу и пройдёт в первые выходные февраля.



































