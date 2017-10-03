Кофелаторий Cup of Peace нашел новый дом

Кофейня на колесах, закрытие которой вызвало нешуточный резонанс в молодежных кругах Гомеля, открылась в новом месте.

Несколько лет Cup of Peace базировался на парковке MART INN на Гагарина. За это время обычная кофейня сыскала репутацию культурного и творческого центра. «На вагоне» проходили выставки, концерты, кинопоказы, театральные представления под открытым небом и многое другое. Вести о закрытии кофелатория запустили стихийный флешмоб в соцсетях #вагончикживи, многие искренне переживали за судьбу любимого места.

И вот кофейня Сup of Peace снова открылась: на этот раз вагончик приютился во дворике «Полеспечати» между Киевским спуском и ул. Билецкого (Советская, 1).