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Кофелаторий Cup of Peace нашел новый дом

  • 03 октября 2017, 16:28
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Кофейня на колесах, закрытие которой вызвало нешуточный резонанс в молодежных кругах Гомеля, открылась в новом месте.

Несколько лет Cup of Peace базировался на парковке MART INN на Гагарина. За это время обычная кофейня сыскала репутацию культурного и творческого центра. «На вагоне» проходили выставки, концерты, кинопоказы, театральные представления под открытым небом и многое другое. Вести о закрытии кофелатория запустили стихийный флешмоб в соцсетях #вагончикживи, многие искренне переживали за судьбу любимого места.

И вот кофейня Сup of Peace снова открылась: на этот раз вагончик приютился во дворике «Полеспечати» между Киевским спуском и ул. Билецкого (Советская, 1).


gomel.today

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