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В Гомельской области начали включать отопление в детских садах, школах и больницах

  • 03 октября 2017, 14:41
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Подача тепла в школы, детсады, больницы, поликлиники и другие социальные учреждения началась сегодня в Гомельской области, сообщил корреспонденту БелТА заместитель генерального директора государственного объединения «Жилищно-коммунальное хозяйство Гомельской области» Вячеслав Пархоменко.

В первую очередь тепло придет в детские сады, школы, больницы, другие объекты социальной сферы. На втором этапе отопление подключат в жилых домах, гостиницах, общежитиях. «В жилфонд тепло начинают подавать, если средняя температура наружного воздуха в течение пяти дней не превышает 8 градусов. Решения о включении отопления принимаются на местах индивидуально руководителями райисполкомов в зависимости от погодных условий», — напомнил Вячеслав Пархоменко.

В последнюю очередь батареи потеплеют на предприятиях, в организациях, административных учреждениях.

В прошлом году отопительный сезон в Гомельской области начался 10 октября.


БелТА

Метки: Общество (27583), Область (4573), Главное (5346)

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