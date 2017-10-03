В Гомельской области начали включать отопление в детских садах, школах и больницах

Подача тепла в школы, детсады, больницы, поликлиники и другие социальные учреждения началась сегодня в Гомельской области, сообщил корреспонденту БелТА заместитель генерального директора государственного объединения «Жилищно-коммунальное хозяйство Гомельской области» Вячеслав Пархоменко.

В первую очередь тепло придет в детские сады, школы, больницы, другие объекты социальной сферы. На втором этапе отопление подключат в жилых домах, гостиницах, общежитиях. «В жилфонд тепло начинают подавать, если средняя температура наружного воздуха в течение пяти дней не превышает 8 градусов. Решения о включении отопления принимаются на местах индивидуально руководителями райисполкомов в зависимости от погодных условий», — напомнил Вячеслав Пархоменко.

В последнюю очередь батареи потеплеют на предприятиях, в организациях, административных учреждениях.

В прошлом году отопительный сезон в Гомельской области начался 10 октября.