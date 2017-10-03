В Рогачевском районе пьяный пассажир насильно высадил из авто водителя и угнал Mercedes

В конце сентября двое коллег возвращались домой с работы в Мозырский район. Пассажир решил «расслабиться», а когда хмель ударил в голову, насильно высадил водителя и поехал дальше.

Незапланированная высадка произошла возле деревни Довск Рогачевского района. Совсем скоро на лихача пожаловались в РОВД: грузовой автомобиль петлял по всей дороге.

Увидев ГАИ, 40-летний угонщик «сдался».

Выяснилось, что в июле этого года мужчина был лишен прав за езду в пьяном виде, сообщила официальный представитель УВД Наталья Хололеенко.

На этот раз все обернулось гораздо серьезнее: помимо двух административных протоколов, на любителя покататься на чужой машине завели уголовное дело.