Как отличаются цены в Гомеле от других регионов Беларуси

Белстат представил данные о средних ценах на потребительские товары и услуги по регионам Республике Беларусь за август 2017 года.

Из представленных данных, с определенной долей условности, можно заключить, что Гомельская область является самым «дешевым» регионом страны.





По данным Белстата получается, что из 354 товарных групп средние цены в Гомельской области лишь в 22 случаях выше, чем в других регионах. В то же время минимальная цена по товарной группе в Гомельской области отмечается в 64 случаях.

Самым «дорогим» регионом страны является столица, где наиболее высокие средние цены в августе зафиксированы по 130 товарным группам.

Товары, за которые гомельчане «переплачивают»





Традиционно дорого обходится обед в Гомельских ресторанах. Меню из 4 блюд в нашем регионе в среднем стоит в два раза дороже, чем в Минской области.

А, например, пирожные в Гомельской области стоят в среднем на 39% дороже, чем в Могилевской.

Если вы стремитесь экономить, то покупку детской коляски лучше совершить в Брестской области, здесь она обойдется на 24% дешевле.

Товары, на которых гомельчане экономят





Есть и обратные примеры. Так, например, в Гомельской области самая дешевая вермишель. В Гродненской области данный продукт в среднем продается на 31% дороже, чем у нас. Средние цены на сухие молочные смеси для детского и диетического питания в Гомельской области на 38% меньше, чем в Брестской области.

Столовое виноградное вино на Гомельщине стоит на 41% дешевле, чем в Минске. Впрочем, разницу в ценах на виноградное вино можно списать на отличия в его качестве. То же касается и коньяка, который у нас стоит в среднем на 29% дешевле, чем в Минске.