Гомельчанин напился и приставал к школьницам в городском автобусе №17. Следователи ищут потерпевших

Инцидент произошел 26 сентября в 17.30 в городском автобусе № 17 маршрута «Медгородок — Микрорайон «Кленковский».

Как рассказал следователь 1-го следственного отделения Гомельского городского отдела СК Вадим Высоцкий, изрядно выпивший 51-летний гомельчанин решил продемонстрировать пассажирам общественного транспорта определенные части тела. В это время на остановке «Универмаг» в автобус зашли две девочки 10-11 лет: одна с темными волосами, другая — со светлыми, обе — ростом примерно 110-120 сантиметров. По всей видимости, школьницы ехали на тренировку по фехтованию — в руках у них были рапиры. Доехав до остановки «Улица Головацкого» девочки направились к выходу из автобуса, у которого как раз стоял пьяный эксгибиционист. Когда школьницы собирались выходить, он прижался к одной из девочек оголенной частью тела.

Это заметили остальные пассажиры, но на их замечания и угрозы вызвать милицию гомельчанин не реагировал. Задержал хулигана один из пассажиров, который вывел нарушителя из автобуса и вызвал правоохранителей. К слову, в 2015 году эксгибиционист был осужден за аналогичное поведение и освободился из мест лишения свободы четыре месяца назад.

За хулиганство мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Личности школьниц устанавливаются. Следователи просят потерпевших откликнуться, поскольку их показания важны для квалификации статьи по уголовному делу.