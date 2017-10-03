Две молодые цыганки из Гомеля и Калинковичей за полтора года обокрали 58 квартир

В милиции говорят, что каждая четвертая квартирная кража совершается в Беларуси благодаря «открытому доступу». То есть, преступники попадают в помещение с разрешения хозяев.

Об этом на страницах сайта lovesun.by рассказал новый начальник Светлогорского РОВД Зезётко А. Т.

В качестве примера он привел дело двух цыганок, родом из Гомеля и Калинковичей. Женщины, для того, чтобы скрыть свою национальность, перекрашивали волосы, переодевались в другую одежду и, представляясь сотрудницами социальных служб, входили в доверие к пенсионерам. Те пускали их в дома, а дальше, как говорится, дело техники.

Начальник РОВД также поделился любопытными сведениями о том, как злоумышленники готовятся к кражам.

Так, по его словам, информацию о потенциальных жертвах преступники могут собирать в банках в дни выдачи пенсии, обходя квартиры под видом торговцев. В этих случаях люди могут предотвратить преступление, просто проявляя бдительность.

Но вот перед чем обычный человек абсолютно бессилен, так это перед возможностью передачи его данных работниками служб социальной защиты населения. Новый начальник Светлогорского РОВД отмечает, что именно там злоумышленники вполне могут получить информацию, вступая с сотрудниками в доверительные отношения.