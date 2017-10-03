В Минске с поличным задержали двух карманниц, сообщил БелТА официальный представитель УВД Миноблисполкома Александр Марченко.

45-летнюю гомельчанку и 51-летнюю жительницу Минского района задержали на рынке в Заводском районе Минска. Сотрудники оперативно-поискового отдела ГУВД Мингорисполкома взяли воровок, когда те вытянули из чужой сумки кошелек с деньгами. Оказалось, за месяц до этого одна из них обокрала двух женщин в Логойском районе.

Все преступления были совершены с 12 до 13 часов. Милиционеры установили личности подозреваемых, изучив камеры видеонаблюдения и получив приметы воровок от очевидцев. Ориентировки были разосланы по стране, задержание карманниц оказалось делом времени.

Подозреваемые водворены в ИВС. В их отношении возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 УК (кража, совершенная группой лиц), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет. Дополнительно гомельчанку будут судить по эпизодам, зафиксированным в Логойском районе.

Подследственных проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Беларуси.