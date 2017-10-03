Власти ответили отпиской Партии «Зеленых» на обращение по поводу планируемой застройки сквера на Аэродроме

Гомельский горисполком и администрация Центрального района дали ответы на обращения председателя Гомельской организации Белорусской партии «Зеленых» Юрия Глушакова.

Активисты БПЗ, опираясь на решение общего собрания жителей улицы Кожара, направили городским властям предложение отказаться от строительства на зеленой зоне возле гостиницы «Турист». По мнению экологов, данный проект лишит жителей, и в особенности детей, одного из немногих мест отдыха, защитного пояса зеленых насаждений и ухудшит и без того непростую экологическую обстановку в городе. Одновременно в обращении были озвучены и конструктивные предложения жителей и «зеленых» — придать рекреационной зоне, где уже проложены аллеи и растет 400 деревьев, официальный статус сквера, оборудовать здесь детскую и спортивную площадки, установить бюст Герою Советского Союза Кожару. При этом активисты партии «зеленых» и местные жители предлагали принять личное участие в сборе средств и работах по этому проекту.

В ответе горисполкома, представляющего из себя стандартное перечисление пунктов решений и нормативов, сказано следующее: «Кроме того, информируем, что согласно генплану города, территория на перекрестке улиц Кожара и Советской вблизи планируемого строительства объекта, расположена в зоне озеленения общего пользования. По вопросам благоустройства сквера на данной площадке необходимо обратиться в администрацию Центрального района города Гомеля».

Однако согласно изменениям, внесенным в Генплан в конце 2016 года, от нынешней зеленой зоны площадью в несколько гектар, останется только две узкие полосы параллельно улице Советской. Между ними, почти от гостиницы «Турист» до улицы Кожара, протянется целый комплекс застроек в форме буквы «Г» — два многоподъездных дома в 14 и 11 этажей с пристройками для банка и коммерческих объектов и парковками для автомобилей. Едва ли после такой массированной застройки здесь будет возможно какое-либо «благоустройство сквера».

В ответе из администрации Центрального района сказано, что предложения Гомельской городской организации Белорусской партии «Зеленые» будут переданы на архитектурно-градостроительный совет при Гомельском областном исполнительном комитете.

4 октября в 18.00 в здании школы № 26 по улице Советская, 128, состоится презентация проекта застройки на зеленой зоне у гостиницы «Турист». Вход — свободный.