В Гомеле более 700 деревьев признаны аварийными

Поводом вплотную заняться изучением городских зелёных насаждений стал очередной ветреный день. Так, не все деревья выдержали порывы ветра 22 сентября. Пострадали сразу несколько автомобилей.

К примеру, по данным ГГО по ЧС, на улице Волотовской в районе дома 1а в результате падения дерева были повреждены «Хендай Лантра» и «Опель Вектра». К счастью, люди не пострадали.

Учитывая, что подобные случаи не являются единичными, руководством города было поручено коммунальным службам обследовать зелёные насаждения города и удалить аварийные, рискующие упасть на людей или имущество деревья.

— В соответствии с поручением мы обследовали все линейные насаждения, а также те, которые расположены на дворовых территориях, — рассказал генеральный директор КПУП «Гомельское городское ЖКХ» Виктор Кулаго. — В общей сложности в городе порядка 700 деревьев имеют ту или иную степень аварийности, в связи с чем был разработан график удаления. В течение осенне-зимнего периода эти работы планируется выполнить.

По словам Виктора Кулаго, проблемы с аварийными деревьями возникают регулярно при порывах ветра от 20 метров в секунду. Наименее устойчивы к непогоде городские тополя, возраст которых превышает 30-40 лет.

Линейные посадки на общей территории Гомеля контролирует предприятие «Красная гвоздика», специалисты которого должны своевременно обследовать и удалять аварийные деревья. На дворовых территориях эту функцию выполняют эксплуатационные предприятия — районные КЖРЭУП. До наступления тёплого времени года точечно по городу планируется удалить выявленные аварийные деревья.