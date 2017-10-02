В Гомеле бывший начальник управления оздоровления осужден за взятки

Вынесен приговор по коррупционному делу бывшего начальника Гомельского областного управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению Сергея Б. Руководитель обвинялся в серии взяток.

Отправной точкой для проведения расследования деятельности управленца стали материалы проверки, проведенной сотрудниками подразделения по борьбе с экономическими преступлениями УВД Гомельского облисполкома. Расследование уголовного дела по коррупционным фактам показало, что с июня 2012 года по ноябрь 2016 года обвиняемый неоднократно получал вознаграждения за выделение путевок в санаториях Беларуси, российских городов Туапсе и Сочи, латвийской Юрмалы.

По материалам государственного обвинения, озвученным в суде, взрослая путевка оплачивалась частично, детская выделялась бесплатно. В заседании были представлены доказательства по двум десяткам таких фактов. Еще во время предварительного расследования обвиняемый в полном объеме вернул доход, полученный преступным путем.

О результатах рассмотрения уголовного дела сообщили в пресс-службе областного суда:

— Обвиняемому назначено три года лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима с конфискацией имущества и лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными функциями, сроком на пять лет. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.