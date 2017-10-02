Житель Ченок не умер от смертельной дозы алкоголя, но погиб на пожаре

По факту пожара в жилом доме в поселке Ченки и гибели мужчины проверку проводит Следственный комитет.

Трагедия случилась еще в августе, однако известно о ней стало только сейчас.

Как сообщает «Маяк», при тушении пожара в жилом доме в Ченках был обнаружен труп мужчины. Согласно заключению эксперта, причиной возгорания стала неосторожность при курении.

А вот причина смерти — комбинированное отравление угарным углекислым газом и алкоголем, которого в крови покойного нашли целых 5 промилле. Медики утверждают, что именно от этого уровня любая доза может стать для человека смертельной.