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Житель Ченок не умер от смертельной дозы алкоголя, но погиб на пожаре

  • 02 октября 2017, 15:31
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По факту пожара в жилом доме в поселке Ченки и гибели мужчины проверку проводит Следственный комитет.

Трагедия случилась еще в августе, однако известно о ней стало только сейчас.

Как сообщает «Маяк», при тушении пожара в жилом доме в Ченках был обнаружен труп мужчины. Согласно заключению эксперта, причиной возгорания стала неосторожность при курении.

А вот причина смерти — комбинированное отравление угарным углекислым газом и алкоголем, которого в крови покойного нашли целых 5 промилле. Медики утверждают, что именно от этого уровня любая доза может стать для человека смертельной.


gomel.today

Места: Ченки (33)

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