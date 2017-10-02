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Автомобиль украинской полиции врезался в Opel с номерами гомельского региона: серьезно пострадали трое

  • 02 октября 2017, 15:19
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На трассе Е95 в Черниговской области произошло ДТП с участием полицейского автомобиля и Opel с белорусскими номерами. Об этом сообщает «Високий Вал».

По информации издания, полицейские из Одесской области на Volkswagen осуществляли сопровождение груза и ехали в направлении белорусско-украинской границы. Вблизи села Новые Ярыловичи служебный автомобиль выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Opel, которым управлял белорус. 

В результате ДТП двое полицейских (1991 и 1993 годов рождения) и водитель из Беларуси получили тяжелые травмы и были доставлены в больницу.


TUT.BY

Места: Гомель (20411), Новые Яриловичи (4)

Метки: Авто (4458), Происшествия (10907)

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