Автомобиль украинской полиции врезался в Opel с номерами гомельского региона: серьезно пострадали трое

На трассе Е95 в Черниговской области произошло ДТП с участием полицейского автомобиля и Opel с белорусскими номерами. Об этом сообщает «Високий Вал».

По информации издания, полицейские из Одесской области на Volkswagen осуществляли сопровождение груза и ехали в направлении белорусско-украинской границы. Вблизи села Новые Ярыловичи служебный автомобиль выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Opel, которым управлял белорус.

В результате ДТП двое полицейских (1991 и 1993 годов рождения) и водитель из Беларуси получили тяжелые травмы и были доставлены в больницу.