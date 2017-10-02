На улице Кожара сотрудники ППС и ГАИ, прибывшие на 5 служебных автомобилях, проводили задержания прохожих-нарушителей ПДД.
Воскресным вечером 1 октября патрульные милиционеры расположились возле магазина «Океан» на «Старом Аэродроме». В вечернее время интенсивность движения здесь низкая, и жители четной стороны улицы Кожара обычно переходят дорогу прямо напротив магазина. Сотрудники ППС сначала снимали нарушителей на видео, а затем задерживали их до прибытия экипажей ГАИ. В короткое время было задержано около полудесятка человек.
Около 9 часов вечера житель дома по улице Кожара, расположенного напротив магазина, направлялся за конфетами для дочери и был остановлен патрулем при переходе улицы. Он получил разрешение, в ожидании прибытия ГАИ, все же купить сладости. При этом заведение торговли ему пришлось посещать в сопровождении двух сотрудников милиции, один из них был вооружен автоматом АКС-74У.
Двое молодых людей при переходе проезжей части были окликнуты сотрудниками МВД, но попытались скрыться. Однако были быстро задержаны милиционерами, на руки им были одеты наручники. Предположительно, оба молодых человека находились в состоянии легкого алкогольного опьянения. После прибытия офицеров ГАИ один из молодых людей согласился оплатить штраф на месте. И даже достал заведенными за спину руками деньги. Второй задержанный в категорической форме советовал ему этого не делать. Однако узнав, что их все равно доставят в РОВД, потенциальный плательщик штрафа от своих первоначальных намерений тоже отказался.
Всего к месту задержания прибыло пять машин ГАИ и ППС, а также кинолог со служебной собакой. Происходившее привлекло внимание достаточно большего количества прохожих и покупателей магазина, различным образом комментировавших происходящее.
Сотрудники ППС на вопросы граждан, почему они стали заниматься несвойственной им ранее деятельностью, отвечали, что они обязаны пресекать любые нарушения общественного порядка. Штраф за переход улицы в неположенном месте налагается сотрудниками ГАИ после составления соответствующего протокола. Как правило, при первом нарушении он составляет одну базовую величину — 23 деноминированных белорусских рубля.
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