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В Гомеле водитель автобуса хотел проскочить на «зеленый», кондуктор в больнице

  • 02 октября 2017, 13:16
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В минувшую субботу, 30 сентября, примерно в десять часов вечера 54-летний водитель автобуса, двигаясь по проспекту Победы, хотел проскочить на зеленый сиглал светофора. Однако его лихачество обернулось травмами для кондуктора.

В УВД Гомельского облисполкома сообщили, что на перекрестке пр-т Победы — ул. Кирова водитель на мигающий зеленый увеличил скорость, резко принял право и продолжил жвижение по маршруту.

К такому маневру не была готова 40-летняя кондуктор. В результате падения женщина получила травмы и была госпитализирована в больницу.


gomel.today

Места: Гомель (20411)

Метки: Авто (4458), Происшествия (10907)

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