В Гомеле водитель автобуса хотел проскочить на «зеленый», кондуктор в больнице

В минувшую субботу, 30 сентября, примерно в десять часов вечера 54-летний водитель автобуса, двигаясь по проспекту Победы, хотел проскочить на зеленый сиглал светофора. Однако его лихачество обернулось травмами для кондуктора.

В УВД Гомельского облисполкома сообщили, что на перекрестке пр-т Победы — ул. Кирова водитель на мигающий зеленый увеличил скорость, резко принял право и продолжил жвижение по маршруту.

К такому маневру не была готова 40-летняя кондуктор. В результате падения женщина получила травмы и была госпитализирована в больницу.