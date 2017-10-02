Более тысячи гомельчан подписались за сохранение сквера у гостиницы «Турист»

Жители Гомеля, главным образом микрорайона Старый Аэродром, выступают против планируемого строительства на месте сквера у гостиницы «Турист». Узнав о планах властей по вырубке деревьев и возведению 14-этажного дома, они собрали более тысячи подписей под обращениями к властям.

1 октября на месте планируемого строительства прошел перфоманс «Мы выбираем сквер», инициированный гражданской кампанией «Наш дом». На деревьях, которые могут быть вырублены, были размещены листы А4 с надписями «Мы выбираем сквер». Всего в сквере более 300 деревьев, пишет БелаПАН.

Власти утверждают, что архитектурно-планировочная концепция пока обсуждается, обещают провести компенсационные посадки, но жители микрорайона категорически против строительства. Раньше этот участок относился к ландшафтно-рекреационной зоне, где запрещено строительство, однако был исключен из этой категории. «За нашими спинами, мы ничего об этом не знали», — говорят жители дома № 1 по улице Кожара.

«Перфоманс "Мы выбираем сквер" — наш ответ администрации Центрального района на общественное обсуждение, которое будет проходить до 5 октября. Мы поддерживаем жителей микрорайона и всех гомельчан и показываем им, что нельзя оставаться безразличными. Потому что если сегодня вырубят деревья у "Туриста", то завтра вырубят и снесут все что угодно в любой точке города», — отметил координатор кампании «Наш дом» Андрей Аксенов.

Он напомнил, что в Мозыре противостояние жителей Пролетарской с властями закончилось победой первых. Горожане четыре месяца отстаивали свой двор от уплотнительной застройки.

Жильцы дома № 1 по улице Кожара заявили БелаПАН, что готовы и провести субботники, и финансово поучаствовать в благоустройстве сквера у «Туриста», чтобы появились скамейки, детская площадка, тренажеры для взрослых. Они обратили внимание на то, что в сквере растут редкие для города лиственницы. Уничтожение сквера лишит микрорайон «легких». Граждане уверены, что в городе хватает мест для застройки, но от властей они слышали упреки в эгоизме и в том, что «молодым семьям негде жить».

4 октября в средней школе № 26 состоится презентация проекта застройки. 11 октября инициативные граждане пойдут на прием к главе городской «вертикали» Петру Кириченко.