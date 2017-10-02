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Отопление могут включить к концу недели

  • 02 октября 2017, 12:10
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Как сообщили в ЖКХ Гомельской области, если нынешний температурный режим сохранится, то к концу недели будут включать отопление. Батареи одновременно потеплеют и в социальных объектах, и в квартирах. Погода покажет.


Гомельская правда

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