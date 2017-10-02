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Фотофакт: перфоманс возле гостиницы «Турист» «Мы выбираем сквер»

  • 02 октября 2017, 11:35
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Перфоманс состоялся в первое воскресенье октября. На деревьях на аллеях «зеленого уголка» по ул. Кожара появились надписи «Мы выбираем сквер» и «Мы за сквер». Активисты выразили свое отношение и общее мнение местных жителей: «Мы против возможного строительства многоквартирного жилого дома». Гомельчане, гулявшие по аллеям, охотно давали интервью журналистам.

«Мы выбираем сквер»






«Мы за сквер»






Завтра – это мы!




Несмотря на довольно прохладное воскресенье, на аллеях сквера было немало горожан. Кто-то прогуливался всей семьей в полном составе. Кто-то спешил по своим делам и просто проходил мимо. Молодые мамы и папы с колясками совершали традиционный утренний променад. Дедушки и бабушки с внуками и внучками разного возраста дышали свежим воздухом... Наш сквер был, есть и будет.


Андрей Аксёнов, фото Николая Беспятого, gomel.today

Места: Гомель (20405)

Метки: Гражданское общество (1772)

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