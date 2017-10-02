В Гомеле вынесен приговор бывшей работнице управления юстиции по обвинению в получении взяток

В Центральном суде Гомеля завершено слушание уголовного дела по обвинению во взяточничестве бывшего заместителя начальника управления принудительного исполнения главного управления юстиции облисполкома. Суд первой инстанции сегодня вынес обвинительный приговор.

Во время предварительного следствия было установлено, что с сентября 2015 по январь 2016 года обвиняемая неоднократно получала материальные ценности от должностных лиц коммерческих и государственных структур области. Как правило, передача взятки проходила в рабочем кабинете, в том числе в присутствии подчиненных. Во время судебного процесса озвучивались факты, когда взяткодатели обращались к чиновнице с просьбами о временном снятии ареста с денежных средств предприятий, находившихся на расчетных счетах, и другими.

О результатах рассмотрения дела сообщила пресс-секретарь Гомельского областного суда Ольга Барсукова:

— Обвиняемой назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций, сроком на 5 лет. Приговор не вступил в законную силу, решение суда может быть обжаловано и опротестовано.