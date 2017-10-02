Фестиваль «Проходной двор» повторили в Гомеле: будет продолжение

После недолгого перерыва двери сохранившегося старинного дворика «Полеспечати» 30 сентября вновь открылись для жителей Гомеля. За ними ожидало продолжение городского фестиваля «Проходной двор-2».

Задуманный первоначально Центром моды «Хрустальная Нимфа» как фэшн-маркет, в ходе подготовки фестиваль оброс другими «начинками», которые как показывает опыт, пришлись по вкусу гомельчанам.

В последний и самый прохладный день сентября в зоне фудкорта с особой скоростью аппетитом расходились раскалённые кесадилья и бургеры, пользовались спросом дымящийся кофе и пушистые пледы. На огромной машине, оборудованной под сцену поднимали настроение диджеи и гомельские кавергруппы.





















По-прежнему на фестивале была организована выставка-продажа дизайнерской одежды и аксессуаров, свои работы презентовали ремесленники.









По словам минчанина Валерия Красногира, который представил на фестивале работы известного белорусского дизайнера мужской одежды, жители Гомеля проявили большой интерес к авторским нарядам: «На первом фестивале гомельчане купили столько же, как на выставках в Минске и Москве. Достаточно много стильно одетых людей в городе, что очень порадовало».

























На этот раз в «Проходном дворе» появился брутальный уголок для мужчин. В развернувшемся внутри здания барбершопе сильной половине рассказывали, как ухаживать за бородой, здесь же делали стрижки и презентовали себя тату-мастера.









Помимо гастрономических и модных открытий, фестиваль продолжил знакомить гомельчан с талантливыми людьми, которые живут по-соседству. Гомельский художник Кирилл Сидоров на фестивале представил свои работы, выполненные оригинальным способом гравирования на линолеуме. «Здесь выставлено несколько серий картин — одна из них состоит из персонажей белорусской мифологии и ещё "гранатовая" серия», — поделился молодой художник. В технике линогравюры Кирилл исполнил и свою авторскую игру «Мнемо», в которую предлагалось на фестивале сыграть всем желающим.

















Поклонников уличных фестивалей и тех, кто не успел еще оценить новый для города формат отдыха, ждут хорошие новости. Организаторы продолжат удивлять гомельчан. «В октябре планируем провести гастрофестиваль семейного формата с развлечениями, детскими зонами отдыха и лекторием, а в ноябре откроем «Проходной двор-3», — поделилась планами организатор мероприятия Юлия Шаройко.































































