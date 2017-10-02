Гомельский пенсионер, 84-летний военный врач в отставке, просматривал порносайты и стал жертвой мошенников

Военный врач в отставке попался в ловушку интернет-мошенников. История знакомства 84-летнего пенсионера с безграничными возможностями Всемирной паутины началась с того, что он решил переиздать книгу, выпущенную в молодости.

Чтобы выйти в большой мир и наладить связь с издательствами, приобрел ноутбук. Всем подъездом помогали дедушке освоить «диковинку». Когда более-менее разобрался, подключил интернет и начал поиск достойных издателей. Узнал расценки различных российских компаний и выбрал партнера. На счет санкт-петербургского издательства перечислил порядка трех тысяч долларов. Новости о продвижении печатного дела получал по электронной почте.

В какой-то момент при загрузке браузера появилось «сообщение от МВД». В послании указывалось, что за просмотр сайтов порнографического характера он оштрафован на 150 рублей. Если не оплатит, компьютер заблокируют навсегда.

Учитывая, что по сравнению со взносами для издания книги, эта сумма была незначительной, отправился в ближайшее отделение банка. Перечислил деньги на электронный кошелек злоумышленника и мчался домой в надежде увидеть разблокированный компьютер. Но не тут-то было. В полном непонимании, почему так произошло, позвонил в милицию. Там ему раскрыли глаза на суть происходящего.

— Сотрудники МВД никогда не практиковали отправку штрафов посредством электронных средств, — рассказывает следователь Гомельского городского отдела Республики Беларусь Сергей Потапов. — К тому же невозможно выписать штраф без составления протокола о правонарушении. Подобные скрипты — чистой воды мошенничество. Об этом не раз говорилось в СМИ.

По заключению технической экспертизы, на изъятом ноутбуке действительно установлен вредоносный скрипт, к которому милиция не имеет никакого отношения. А вот то, что дедушка просматривал сайты для взрослых, — факт.

Виртуальный путь злоумышленник проложил из Российской Федерации, куда сейчас направлен запрос о правовой поддержке в расследовании преступления.