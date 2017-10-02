В Гомельском районе мужчина рискует получить 5 лет за кражу 31 рубля с карт-счета

Невыгодный обмен осуществил житель деревни Роги Гомельского района: 5 лет свободы он променял на 31 рубль.

Придя в гости к другу и изрядно приняв на грудь, мужчина не смог устоять перед чужой банковской картой. Поправить свое материальное положение на внушительную сумму ему не удалось: он присвоил 31 рубль.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает портал «Маяк».