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«Октябрь уж наступил...» Погода в Гомеле на неделю

  • 02 октября 2017, 09:08
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Начало октября обещает быть прохладным, мокрым и ветренным.

В течение ближайших семи дней резких перепадов температуры не предвидится: днем столбик термометра будет показывать +10 — +12°С.

Во вторник синоптики прогнозируют ветер с порывами до 16 м/с. Начиная со среды, метеорологи рекомендуют не выходить из дома без зонта. «Мокрая» погода затянется до конца недели.


gomel.today

Места: Гомель (20405)

Метки: Погода (1683), Главное (5341)

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