В Гомеле больше двух месяцев разыскивают подростка

Два с половиной месяца назад, 16 июля, ребенок ушел из дома и с тех пор о его местонахождении ничего не известно.

16-летний подросток проживает на Сельмаше. Уходя их дома, он был одет в серые джинсы, черную майку с рисунком или серую рубашку, кепку и серые кроссовки. Особые приметы — при ходьбе мальчик прихрамывает, в верхней челюсти слева нет зуба.





Если вам что-либо известно о местонахождении Руслана, просьба сообщить по телефонам 102, 70-41-28, + 375 (29) 534-89-75, +375 (29) 239-43-10, ПСО «Симуран» +375 (29) 232-11-11.