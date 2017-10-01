Грибы из чернобыльской зоны уходят за рубеж? Заготовители Гомельщины рассказали о своей работе, а журналисты провели эксперимент

В Лельчицком районе грибы принимают как местные заготовители, так и приезжие из Брестской области, причем последних больше, чем первых. Сушеные боровики можно сдать по 25 рублей за кило. За свежие с беловатым подшляпником, которые особенно ценятся, дают 4–5 рублей за килограмм, с желтым — всего рубль. Но насколько полезен для здоровья такой урожай?

Как замечает директор Лельчицкого лесхоза Александр Ридецкий, в этом году грибников в лесу, хоть светофоры ставь. Однако содержание в сырых грибах цезия-137 часто превышает допустимый уровень — 370 Бк/кг. В кварталах и на контрольном полигоне сотрудники лесхоза выполнили 55 проб. Превышение в 69 процентах случаев. Минимальное значение удельной активности в лисичках в Марковском лесничестве — 62 Бк/кг, максимальное в белых грибах в Жмурнянском — 6853 Бк/кг. Но сами грибники проверками не заморачиваются, хотя такая услуга в лаборатории для физлиц в Лельчицах бесплатная.

По информации главного врача районного Центра гигиены и эпидемиологии Анатолия Старовойта, в этом году из 36 проб сырых грибов — 15 с превышением содержания цезия-137. Удивительно, но в этом пострадавшем районе есть чистые зоны. Возле Забродья уровень цезия-137 в грибах — 4,55, Ударного — 3,55 Бк/кг. Максимальный он — 2232 Бк/кг — в Стодоличском сельсовете.

Собирал в этом районе грибы недавно и журналист «СБ — Беларусь сегодня». В сушеных уровень радионуклидов оказался 3486 Бк/кг (при норме 2500), в свежих — 868. Специалисты рекомендуют не употреблять в пищу. Хотя последнее слово за хозяином. Как и выбор места, где собирать лесные дары.

Как рассказал Степан Положинец, один из заготовителей, такой грибной лихорадки уже не видел лет семь. И деньги здесь, учитывая объемы поставок, крутятся немалые. Заготовителям приходится держать нос по ветру, чтобы потом не оказаться самому в убытке. У каждого свои секреты. Какие — коммерческая тайна. Но, судя по тому, что свои не особо чистые грибы я сдал без проблем, небольшую их партию с превышением уровня радионуклидов могут принять. Их перемешают с чистыми, что-то уйдет при варке, засолке и так далее. Да и нормы цезия-137 для свежих грибов в странах Евросоюза выше, чем у нас.

Для чистоты эксперимента, репрезентативности, так сказать, выборки журналисты связались с Наровлянским районом и сразу услышали от жительницы райцентра: заготовители берут все без разбору, зачастую даже приемные пункты организовывают на колесах, у кромки леса, где и выжидают грибников, падких на быстрые деньги. И никто не проверяет дозиметром содержимое ведер и лукошек.

Да, если говорить о Наровле, наиболее сильно пострадавшей от аварии на ЧАЭС, не стоит питать иллюзий: чистых грибов и ягод здесь нет априори, заметила помощник врача-гигиениста районного Центра гигиены и эпидемиологии Светлана Царенко. Ее слова подтверждают и данные, полученные в Наровлянском лесхозе: количество цезия-137 в грибах превышает в разы предельно допустимое значение. К примеру, в пробах за 15 сентября среднее значение содержания этого вещества в маслятах, лисичках, сыроежках, белых и польских грибах, подберезовиках варьировалось в пределах 738–1426 Бк/кг при норме 370.

Но при этом люди охотно собирают грибы, а заготовители не менее охотно их покупают. Впрочем, наша собеседница Татьяна на предпринимателей особо не наезжает. Говорит (может, потому что сама грибы активно продает), что при тепловой обработке радиация уходит. Только нужно тщательно очистить их от листьев и мха, если нужно — снять пленочку с шапки, промыть несколько раз под проточной водой, а еще лучше замочить.

В принципе, это подтвердила и Светлана Царенко, добавив, что грибы лучше вымочить с солью или лимонной кислотой. Правда, от больших доз радиации это все же не спасет. Больше всего, кстати, ее накапливают маслята, подзеленки, лисички, грузди. А вот рыжики и опята даже в Наровле могут быть чистыми. Теоретически, но на практике такие грибы на пробу в лабораторию районного Центра гигиены и эпидемиологии пока еще не приносили.

В налоговой инспекции нам пояснили, что заготовку грибов предприниматели ведут официально, с уплатой налогов. Нам это удивительно, но есть, оказывается, разрешенные для сбора ягод и грибов места — окрестности деревень Красновка, Буда Красновская, Александровка, Габрилеевка, Братское и Линов.

В Гомельском облпотребсоюзе тоже принимают грибы, но каждую партию в строгом порядке берут на пробу: только за август было проведено 4200 исследований. Лишь три из них оказались с превышением. В дальнейшем заготовленные грибы солят, отваривают, замораживают или вовсе реализуют свежими в собственной торговой сети. В облпотребсоюзе уверили: из Наровли грибы к ним не поступают.

Говорят, заготовленные грибы все чаще уезжают в ближнее зарубежье — где спрос на них уж очень высок. Один из частников, который занимается заготовкой, признался по секрету, мол, его дело собрать грибы и до границы доставить, а дальше — уже не его проблема. Так ли это? И если так, то почему?

Начальник отдела внутреннего карантина Гродненской областной госинспекции по семеноводству, карантину и защите растений Марина Корецкая пояснила: при вывозе из страны грибов и ягод никаких документов, подтверждающих прохождение радиационного контроля, не требуется. Такие нормы в белорусском законодательстве не прописаны. Поставщик ягод и грибов пишет заявление на вывоз продукции из страны, прилагает закупочную ведомость и договор на поставку, т.е. указывает покупателя заготовленной продукции. Если говорить о получении фитосанитарного сертификата, то здесь смотрят на наличие болезней и вредителей, но никак не на радиацию.

Сделаем вывод: грибы из чернобыльской зоны по стране не распространяются, а уходят далеко за ее пределы.

Добавим: чтобы через некоторое время вернуться к нам. Нужно ли этого пугаться? Надежные источники уверяют, что из этих грибов за рубежом готовят вкусоароматические приправы. В этом случае, учитывая множество обработок и прочего в процессе приготовления, уровни загрязнения просто микроскопические.

P.S. Один из авторов, который сдал загрязненные грибы в Лельчицах для чистоты эксперимента, конечно же, забрал их обратно.